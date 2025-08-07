Российская олимпийская чемпионка сравнила жизнь в Нью-Йорке и Москве

Олимпийская чемпионка Пахалина заявила, что Москва лучше Нью-Йорка по чистоте

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду из России Юлия Пахалина сравнила жизнь в Нью-Йорке и Москве. Ее слова приводит Sports.

Бывшая спортсменка заявила, что Москва лучше Нью-Йорка по чистоте и наполнению жизни. «Америка — неплохая страна. Местами прекрасная. Но, может, мы другие люди. Не для нее», — посчитала она.

Пахалина — олимпийская чемпионка Сиднея-2000 и трехкратная чемпионка мира. С 2002 года она живет в США.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила уровень комфорта в Москве и Нью-Йорке. Она заявила, что в данный момент российская столица намного лучше для жизни.