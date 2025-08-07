США добавили популярный среди российских чиновников автомобиль в список мишеней для удара

TWZ: Пикап Cybertruck вошел в список ВВС США мишеней для возможного удара

Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют приобрести два пикапа Cybertruck компании Tesla, популярных, в частности, среди российских чиновников, для использования в качестве мишеней для удара высокоточными боеприпасами в ходе испытаний и тренировок. Об этом пишет обозреватель издания TWZ Джозеф Тревитик.

Автор обратил внимание на список из 33 транспортных средств, которые Испытательный центр ВВС США планирует приобрести и поставить на ракетный полигон Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. «В ВВС США заявляют, что эти машины нужны им именно в связи с перспективой использования их в будущем неустановленными противниками», — говорится в публикации.

Транспортные средства планируется использовать в рамках программы Stand Off Precision Guided Munitions (SOPGM) Командования специальных операций США, которая предполагает, в частности, применение высокоточных боеприпасов специального назначения — ракет AGM-114 Hellfire и AGM-176 Griffin и бомб GBU-69/B Small Glide Munition (SGM) и GBU-39B/B Laser Small Diameter Bomb (LSDB) — для уничтожения соответствующих автомобилей. «Стоит отметить, что основными целями арсенала SOPGM, по крайней мере, в том виде, в котором они известны широкой публике, были передвигающиеся на легковых и грузовых автомобилях террористы и боевики, прежде всего на Ближнем Востоке, в Южной и Центральной Азии, а также в некоторых частях Африки», — напоминает автор.

Тревитик пишет, что окна и боковые панели Cybertruck непробиваемы стандартными пистолетными пулями, а в настоящее время существует ряд компаний, которые предлагают бронированные версии пикапа.

Обозреватель отмечает, что по состоянию на весну 2025 года компания Tesla реализовала около 46 тысяч пикапов Cybertruck. Автор напоминает, что в прошлом году глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, на котором он катается по улицам Грозного на пикапе Tesla, на крыше которого был установлен 12,7-миллиметровый пулемет.

«Что нам известно, так это то, что ВВС США планируют приобрести пару Cybertruck для запуска ракет и бомб во время испытаний и учений, исходя из вероятности того, что в будущем американские войска могут столкнуться с противником, управляющим этими машинами», — заключает автор.

В декабре 2019 года издание обратило внимание на появившиеся в сети снимки боевой части сработавшей американской ракеты AGM-114 Hellfire, которая использовалась для точечного удара по минивэну в одном из районов Сирии.