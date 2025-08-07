Спорт
Хеккен
Сегодня
20:00 (Мск)
Бранн
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
АЕК Ларнака
0:0
1-й тайм
live
Легия
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
ПАОК
Сегодня
20:30 (Мск)
Вольфсберг
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Панатинаикос
Сегодня
21:00 (Мск)
Шахтёр
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
19:00, 7 августа 2025Спорт

Театр олимпийской чемпионки принес ей многомиллионные убытки

«Страсти»: Театр олимпийской чемпионки Бестемьяновой два года подряд убыточен
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ледовый театр олимпийской чемпионки по фигурному катанию Натальи Бестемьяновой второй год подряд принес ей многомиллионные убытки, о чем стало известно порталу «Страсти».

Согласно данным, в 2023 году убытки театра составили 27 миллионов рублей. В минувшем году ситуация улучшилась, но театр все равно остался убыточным — на 2 миллиона рублей (при доходе 5,8 миллиона).

Театром управляет фирма Бестемьяновой ООО «ФИРМА ТРИ-БИ», среди его соучредителей и муж фигуристки Игорь Бобрин. «Страсти» отметили, что компания исправно платит налоги и не имеет активных судебных разбирательств.

Ранее Наталья Бестемьянова назвала причину популярности российской фигуристки Камилы Валиевой. По ее словам, это связано с допинговым скандалом.

В 2020 году Бестемьянова пожаловалась, что ей не хватает на жизнь пенсии в размере 90 тысяч рублей. Спортсменка сообщила, что ее пенсия складывается из обычных пенсионных выплат и специальной «президентской» пенсии для олимпийских чемпионов.

