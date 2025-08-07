Театр олимпийской чемпионки принес ей многомиллионные убытки

«Страсти»: Театр олимпийской чемпионки Бестемьяновой два года подряд убыточен

Ледовый театр олимпийской чемпионки по фигурному катанию Натальи Бестемьяновой второй год подряд принес ей многомиллионные убытки, о чем стало известно порталу «Страсти».

Согласно данным, в 2023 году убытки театра составили 27 миллионов рублей. В минувшем году ситуация улучшилась, но театр все равно остался убыточным — на 2 миллиона рублей (при доходе 5,8 миллиона).

Театром управляет фирма Бестемьяновой ООО «ФИРМА ТРИ-БИ», среди его соучредителей и муж фигуристки Игорь Бобрин. «Страсти» отметили, что компания исправно платит налоги и не имеет активных судебных разбирательств.

Ранее Наталья Бестемьянова назвала причину популярности российской фигуристки Камилы Валиевой. По ее словам, это связано с допинговым скандалом.

В 2020 году Бестемьянова пожаловалась, что ей не хватает на жизнь пенсии в размере 90 тысяч рублей. Спортсменка сообщила, что ее пенсия складывается из обычных пенсионных выплат и специальной «президентской» пенсии для олимпийских чемпионов.