Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:01, 7 августа 2025Россия

В России объяснили необходимость школьной формы

Психолог Маннанова: Школьная форма выполняет роль якоря и снижает тревожность
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Школьная форма выполняет роль якоря, а также снижает тревожность из-за вероятных сравнений одежды с другими детьми. Об этом заявила доцент кафедры практической психологии Нижегородского педагогического университета Елена Маннанова, чьи слова приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Школьная форма выполняет функцию своеобразного якоря, помогающего ребенку переключиться в режим обучения. Когда дети надевают специальную одежду для школы, у них формируется психологическая установка на рабочий лад», — пояснила специалист.

По ее мнению, особенно это важно для младших классов, где детям еще сложно самим регулировать свое поведение. При этом единая форма создает условия для сплоченности класса и школы, позволяя детям чувствовать себя частью коллектива.

Материалы по теме:
Куда можно поступить без ЕГЭ в 2025 году. В какой вуз можно поступить без ЕГЭ после 11 класса
Куда можно поступить без ЕГЭ в 2025 году.В какой вуз можно поступить без ЕГЭ после 11 класса
23 июня 2025
«Не стоит тратить десять лет на учебу» В России меняют систему образования. Чего ждать школьникам?
«Не стоит тратить десять лет на учебу»В России меняют систему образования. Чего ждать школьникам?
12 мая 2025
Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз? Какие достижения учитывают в университетах в 2025 году
Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз?Какие достижения учитывают в университетах в 2025 году
24 января 2025

6 августа Минпросвещения представило новую форму школьников, установленную ГОСТом. Россияне негативно восприняли новую школьную форму. Пользователи сети сочли ее ужасной, похоронной, а депутат Госдумы Евгений Попов призвал не превращать учащихся в офисный планктон с детства.

Затем в Минпросвещения пояснили, что единой формы для всех школ страны вводится не будет. При этом там подчеркнули, что приказ Росстандарта от 31 августа 2024 года, вступающий в силу 3 сентября, устанавливает общие технические требования для производителей школьной формы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ничего не имею против». Путин дал первые комментарии о готовящейся встрече с Трампом и возможных переговорах с Зеленским

    Турист задолжал отелям в Европе 1,6 миллиона рублей и попал под арест

    Российские ученые нашли новый способ лечения неправильного прикуса

    Собирающий китайские автомобили в России завод остановят

    Военный вертолет заметили в небе рядом с аэропортом Внуково и сняли его на видео

    Любовь к кофе довела доцента ведущего морского университета России до суда

    В России объяснили необходимость школьной формы

    Вассерман назвал ошибкой отсутствие жены

    Стали известны номинанты на «Золотой мяч»

    В России связали тренировки ВВС США с Рамзаном Кадыровым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости