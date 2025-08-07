В России объяснили необходимость школьной формы

Психолог Маннанова: Школьная форма выполняет роль якоря и снижает тревожность

Школьная форма выполняет роль якоря, а также снижает тревожность из-за вероятных сравнений одежды с другими детьми. Об этом заявила доцент кафедры практической психологии Нижегородского педагогического университета Елена Маннанова, чьи слова приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Школьная форма выполняет функцию своеобразного якоря, помогающего ребенку переключиться в режим обучения. Когда дети надевают специальную одежду для школы, у них формируется психологическая установка на рабочий лад», — пояснила специалист.

По ее мнению, особенно это важно для младших классов, где детям еще сложно самим регулировать свое поведение. При этом единая форма создает условия для сплоченности класса и школы, позволяя детям чувствовать себя частью коллектива.

6 августа Минпросвещения представило новую форму школьников, установленную ГОСТом. Россияне негативно восприняли новую школьную форму. Пользователи сети сочли ее ужасной, похоронной, а депутат Госдумы Евгений Попов призвал не превращать учащихся в офисный планктон с детства.

Затем в Минпросвещения пояснили, что единой формы для всех школ страны вводится не будет. При этом там подчеркнули, что приказ Росстандарта от 31 августа 2024 года, вступающий в силу 3 сентября, устанавливает общие технические требования для производителей школьной формы.