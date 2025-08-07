Спорт
08:20, 7 августа 2025Спорт

Загитова показала фото в мини-платье

Фигуристка Загитова показала фото в черном мини-платье
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Telegram-канал «Алина Загитова»

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась новыми снимками. Она опубликовала их в Telegram-канале.

На части кадров спортсменка позирует в черном мини-платье. На некоторых фотографиях она запечатлена на Патриарших прудах в Москве, дома, в спортзале и ресторане.

Ранее Загитова рассказала о радующих ее мелочах. Первым в список спортсменка включила матчу на банановом молоке. Также ее радует смотреть на воду и снимать коньки после долгих репетиций.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2017-м она победила в финале Гран-при, в 2018 году выиграла чемпионат Европы и Олимпийские игры, а еще год спустя стала чемпионкой мира. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру.

