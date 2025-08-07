Мир
21:11, 7 августа 2025Мир

Захарова сравнила Санду с Саакашвили

Захарова: Санду хуже Саакашвили
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду хуже бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Политиков сравнила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Санду — очередной Саакашвили, только хуже», — написала Захарова.

Так официальный представитель МИД прокомментировала решение суда в Молдавии, который 5 августа приговорил башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы по обвинению в финансовых махинациях. Позже стало известно, что судье Анне Кучереску, которая вынесла приговор башкану, поступали угрозы от неизвестных.

