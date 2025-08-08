Экономика
13:49, 8 августа 2025Экономика

Акции производящей кроксы компании подешевели за день почти на треть

Стоимость акций Crocs упала за день на 29,24 %
Дмитрий Воронин

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Акции производящей популярную обувь компании Crocs подешевели за день почти на треть. К резкому падению их стоимости привели не только более скромные, чем ожидалось, планы по выручке в третьем квартале — речь идет о ее снижении на 9-11 процентов в годовом выражении вместо ожидавшегося аналитиками роста на 1 процент — но и способная привести к росту цен на сами кроксы необходимость во второй половине текущего года выплатить 40 миллионов долларов импортных пошлин при поставках в США. Об этом пишет Bild.

В ходе вчерашних торгов акции Crocs падали в цене на 24,3 процента, ускорив снижение к концу сессии. Как отмечает РИА Новости, столь резкое удешевление бумаг произошло, несмотря на то что отчет компании по второму кварталу содержит лучшие, чем ожидалось данные — выручка выросла на 3,4 процента в годовом выражении, до 1,149 миллиарда долларов.

Инвесторы запаниковали, а глава Crocs Эндрю Рис сообщил на конференции с аналитиками, что американские потребители в целом осторожны с тратами на товары, не являющиеся необходимыми.

В итоге акции Crocs за день потеряли в цене 30,74 доллара, опустившись до 74,39 за штуку. К моменту написания материала их стоимость росла на 1,09 процента до 75,2 доллара.

Инициированные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины, которые вступили в силу с 7 августа более чем для 60 стран, оказывают серьезное влияние на рынки. Например, рухнула стоимость акций швейцарских производителей часов класса люкс на фоне введенных для страны 39-процентных тарифов.

