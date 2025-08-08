Cборная России по футболу сыграет с Ираном

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Ираном 10 октября

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Ирана. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Игра состоится в Волгограде 10 октября. Иран занимает 20-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Последний раз сборные России и Ирана встречались на поле в марте 2023 года. Игра прошла в Тегеране и завершилась вничью со счетом 1:1.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.