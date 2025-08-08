Спорт
Динамо Мх
Сегодня
20:00 (Мск)
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Крылья Советов
Завтра
13:30 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Челябинск
Завтра
15:00 (Мск)
Волга Ул
Россия — Лига PARI|4-й тур
ЦСКА
Завтра
15:45 (Мск)
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
12:22, 8 августа 2025Спорт

Cборная России по футболу сыграет с Ираном

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Ираном 10 октября
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthias Koch / IMAGO / Globallookpress.com

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Ирана. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Игра состоится в Волгограде 10 октября. Иран занимает 20-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Последний раз сборные России и Ирана встречались на поле в марте 2023 года. Игра прошла в Тегеране и завершилась вничью со счетом 1:1.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

