23:24, 8 августа 2025Спорт

Матч МФЛ в Сочи прервали из-за угрозы атаки беспилотников

Матч МФЛ между Сочи и Уралом прервали из-за угрозы атаки беспилотников
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: РИА Новости / Пресс-служба главы города Сочи

Матч 18-го тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ) между «Сочи» и екатеринбургским «Уралом» прервали из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча началась в Сочи пятницу, 8 августа, в 19:00 по московскому времени. Спустя 29 минут игру при счете 0:0 остановили, команды покинули поле. Матч будет доигран 9 августа в 08:00 по Москве.

«Сочи» и «Урал» после 17 туров имеют в активе по 17 очков. Они делят 12-е и 13-е места в турнирной таблице.

Ранее 8 августа сообщалось о том, что из-за атаки беспилотников на Краснодарский край российским туристам пришлось в панике покидать пляжи в Сочи. Десятки следовавших на популярный курорт страны рейсов перенесли из-за произошедшего. Позже в аэропорту Сочи были сняты ограничения.

    Все новости