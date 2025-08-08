Наука и техника
14:41, 8 августа 2025Наука и техника

Обнаружен эффективный способ предотвратить кариес

MS: Эпикатехин галлат не позволяет бактериям образовывать зубной налет
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom  

Ученые обнаружили, что природное вещество из клена может препятствовать размножению бактерий, вызывающих кариес. Речь идет о соединении эпикатехин галлат, которое встречается в древесине и соке клена, а также в зеленом и черном чае. По данным исследования, опубликованного в Microbiology Spectrum, этот компонент нарушает работу фермента бактерии Streptococcus mutans, из-за чего микробам сложнее прикрепляться к поверхности зубов и образовывать зубной налет.

Связь была обнаружена случайно: в ходе изучения бактерий Listeria исследователи заметили, что они почти не образуют налет на кленовой поверхности. Это привело к выделению кленовых полифенолов и проверке их действия на родственные бактерии, включая S. mutans, которые считаются одной из главных причин кариеса.

В экспериментах на искусственных зубах и дисках из гидроксиапатита — аналога зубной эмали — эпикатехин галлат заметно снижал образование налета. Более того, он оказался эффективнее похожего вещества из зеленого чая, которое уже используется в стоматологических продуктах.

Авторы работы считают, что добавление эпикатехин галлата или других съедобных полифенолов в ополаскиватели для рта и зубные пасты может стать безопасной альтернативой традиционным средствам, особенно для детей, которые рискуют проглотить обычный ополаскиватель. Такой подход не убивает бактерии напрямую, а мешает им закрепляться на зубах, что снижает риск кариеса без побочных эффектов.

Ранее ученые предложили способ предсказывать развитие кариеса с точностью до конкретного зуба. Специалистами был разработан алгоритм, который анализирует микробиом зубного налета и выявляет ранние признаки заболевания за месяцы до появления симптомов.

