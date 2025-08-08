Спорт
Динамо Мх
Сегодня
20:00 (Мск)
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Крылья Советов
Завтра
13:30 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Челябинск
Завтра
15:00 (Мск)
Волга Ул
Россия — Лига PARI|4-й тур
ЦСКА
Завтра
15:45 (Мск)
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
11:20, 8 августа 2025Спорт

Олимпийский чемпион высказался о возвращении в Россию уехавших спортсменов

Васильев: Если спортсмен уходил без скандалов, шансы вернуться в Россию есть
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о возвращении в Россию уехавших спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, все будет зависеть от того, как человек уходил. «Если без скандалов, без оскорблений в адрес страны, тогда шансы есть. Но если человек, переходя в другую страну, унижал Россию, пытался добиться преференций за счет оскорблений — никакой возможности возврата не будет!» — отметил он, подчеркнув, что шанс надо давать достойным.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал условие возвращения уехавших из России спортсменов. «Пусть извинятся и вернутся с добрыми намерениями. А тем, кто уехал с негативом, не надо возвращаться», — заявил он.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

    Все новости