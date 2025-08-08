Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:41, 8 августа 2025Россия

Появилось видео уничтожения тяжелого дрона-камикадзе «Лютый» над российским курортом

Mash опубликовал видео уничтожения беспилотника в Сочи
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео уничтожения одного из атаковавших Сочи беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно дым, оставшийся после поражения дрона средствами противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что для атаки на российский курорт ВСУ использовали тяжелые дроны-камикадзе типа «Лютый». Предположительно, они пытались атаковать аэропорт Сочи.

О работе средств противовоздушной обороны днем 8 августа сообщил мэр города Андрей Прошунин. Позже Минобороны России отчиталось об уничтожении восьми беспилотников над территорией Краснодарского края. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа

    Чемпион ОИ по биатлону забил мяч в дебютной игре за футбольный клуб в чемпионате Норвегии

    Защиту антивируса Windows научились обходить

    Стало известно о расширении плацдарма армии России в Волчанске

    В российском регионе мигрант пристал к ребенку на берегу реки

    Живший в Северной Корее российский блогер опроверг стереотип о стране

    Россиянам назвали дату звездного дождя

    В российском сервелате нашли мясной клей

    Появилось видео уничтожения тяжелого дрона-камикадзе «Лютый» над российским курортом

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Си Цзиньпина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости