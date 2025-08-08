Появилось видео уничтожения тяжелого дрона-камикадзе «Лютый» над российским курортом

Mash опубликовал видео уничтожения беспилотника в Сочи

В сети появилось видео уничтожения одного из атаковавших Сочи беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно дым, оставшийся после поражения дрона средствами противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что для атаки на российский курорт ВСУ использовали тяжелые дроны-камикадзе типа «Лютый». Предположительно, они пытались атаковать аэропорт Сочи.

О работе средств противовоздушной обороны днем 8 августа сообщил мэр города Андрей Прошунин. Позже Минобороны России отчиталось об уничтожении восьми беспилотников над территорией Краснодарского края. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.