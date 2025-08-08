Экономика
08:36, 8 августа 2025Экономика

Россиянам назвали сроки исчезновения скидок на автомобили

Аналитик Иванов: Ряд скидок на новые машины в России может исчезнуть в сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Скидки на новые автомобили в российских салонах могут исчезнуть уже в сентябре 2025 года. Об этом заявил глава департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, его слова приводит РИА Новости.

В настоящее время дисконтные программы ряда производителей и дилеров не претерпели существенных изменений, отметил он. Та же ситуация, скорее всего, будет наблюдаться на внутреннем рынке на протяжении всего последнего летнего месяца. Однако дальнейшая судьба скидок во многом будет связана с динамикой спроса.

Если интерес россиян к новым автомобилям стремительно пойдет вверх, автопроизводители и дилеры могут полностью отказаться от некоторых скидочных акций. Большинство из дисконтов при таком раскладе, скорее всего, будут снижаться, а ряд из них — исчезнут, полагает Иванов. «Все решит спрос», — резюмировал менеджер.

При этом некоторые автопроизводители уже отменили скидки на свои машины в России и подняли на них ценник. Подобной ценовой стратегии, несмотря на затяжное падение спроса, сейчас придерживаются, в частности, ряд китайских концернов, включая Chery, GAC и Omoda.

В то же время справиться с проблемой масштабного затоваривания в России автопроизводителям не удалось до сих пор. К началу июля нераспроданными в РФ оставались суммарно порядка 430-450 тысяч автомобилей, большая часть которых — китайские. В целом эксперты сходятся во мнении, что дилерам вряд ли получится нарастить продажи машин в стране. По итогам года аналитики ожидают падение реализации новых машин на 10-25 процентов, а представители Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса не исключили отката рынка к показателям девятилетней давности. Негативной динамике поспособствует ряд факторов, включая жесткую денежно-кредитную политику Центробанка и регулярное повышение утильсбора.

