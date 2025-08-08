Россиянка перестала видеть после употребления чачи на курорте

Жительница Уфы перестала видеть после употребления чачи на курорте в Краснодарском крае. Об этом сообщает 93.RU в своем Telegram.

Россиянка обратилась за медицинской помощью из-за внезапной потери зрения. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данным издания, при проведении обследования медики выяснили, что накануне она пила чачу, привезенную из Сочи.

Первые случаи отравления чачей были зафиксированы в среду, 6 августа.

По последним данным, число отравившихся достигло 12 человек, не выжили 10 туристов.

Предварительной причиной массового отравления людей названо содержание метилового спирта в пробах домашних спиртных напитков.