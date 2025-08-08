Tesla отказалась от суперкомпьютера

Bloomberg: Tesla закрыла проект по разработке суперкомпьютера Dojo

Корпорация Tesla закрыла проект по созданию суперкомпьютера Dojo для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg.

Несколько источников в компании рассказали, что Tesla положила конец попыткам создать собственный процессор для ИИ и закрыла проект по разработке суперкомпьютера. Руководивший направлением инженер Питер Бэннон покинул корпорацию вместе с 20 специалистами.

О создании собственного суперкомпьютера глава Tesla Илон Маск говорил с 2019 года. Маск назвал разработку «краеугольным камнем амбиций Tesla в области искусственного интеллекта». В 2023 году в Morgan Stanley прогнозировали, что Dojo позволит увеличить капитализацию корпорации на 500 миллиардов долларов благодаря открытию новых источников дохода.

По словам инсайдеров, теперь Tesla будет больше зависеть от партнеров, занимающихся созданием процессоров — Nvidia, AMD и Samsung. Так, в июле компания Маска подписала с Samsung контракт на производство чипов для роботов-гуманоидов Optimus. Сделку оценили в 16,5 миллиарда долларов.

В Bloomberg заключили, что Маск перестал публично говорить о Dojo в августе 2024 года. В конце прошлого лета предприниматель рассказал о «суперкластере» Cortex, который будут использовать для обучения ИИ.

