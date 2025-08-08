Экономика
16:42, 8 августа 2025Экономика

В российском сервелате нашли мясной клей

Вячеслав Агапов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В копченом сервелате АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (МПК) нашли запрещенный мясной клей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пробы, которые отобрали в одном из дискаунтеров торговой сети «Светофор» в Санкт-Петербурге, показали наличие микробной трансглютаминазы в колбасе. Эта добавка потенциально опасна для здоровья человека и запрещена к использованию на территории ЕАЭС, так как увеличивает проницаемость кишечника, приводит к аутоиммунным заболеваниям и повышает риск развития рака.

Останкинский МПК выпускает продукцию под брендами «Папа может», «Останкино», «Коровино» и другими.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал привлекать производителей к уголовной ответственности за использование данной добавки. Помимо того что «мясной клей» используется для удешевления себестоимости продукции, он опасен для здоровья, подчеркнул депутат.

Роспотребнадзор обнаружил добавку в продукции «Великолукского мясокомбината». Нарушения были найдены в том числе в продукции для детей. Также «мясной клей» нашли в продаваемой в «Светофоре» колбасе и творожной массе.

