13:26, 8 августа 2025Спорт

Врач посоветовал упражнения от тяжести в ногах

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Freepik

Врач высшей категории Владимир Нечаев посоветовал упражнения от тяжести в ногах, которые можно выполнять на рабочем месте. Его слова приводит KP.RU.

«Самое главное во время нагрузки — обеспечить хорошую циркуляцию крови в нижних конечностях. Это поможет разогнать застойные явления и вернуть легкость вашим ногам», — объяснил Нечаев. Среди полезных упражнений он выделил перекаты стоп с пяток на носки.

Также врач предложил имитировать надевание туфли, вытягивая носок. Кроме того, можно выполнять круговые движения стопами на пятках и сгибание пальцев ног.

Ранее врач восстановительной медицины Павел Очеретин рассказал об упражнениях, которые помогут избавиться от бои в шее при сидячей работе. Он предложил соединить руки в замок за спиной и тянуть их к полу, слегка приподнимая подбородок.

