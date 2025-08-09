Двукратный олимпийский чемпион раскритиковал планы Байдена выслать россиян из НХЛ

Васильев назвал признаком невменяемости планы Байдена выслать россиян из НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал планы администрации бывшего президента США Джо Байдена выслать из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиян, в частности нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, это попытка умалишенных проявить свою невменяемость, демонстрация безумия. «Хорошо, что у них хватило разума не воплотить это. Байден был больным человеком, который никем и ничем не управлял — обычная марионетка, подписывающая документы. Его использовали вслепую, и, думаю, он даже не догадывался, кто и какие решения принимал», — заявил Васильев.

Ранее стало известно, что желание выслать россиян из НХЛ рассматривались для оказания давления на Москву перед обменом заключенными, во время которого в Соединенные Штаты в августе 2024 года вернулись журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан.

В НХЛ россияне продолжают выступать без ограничений. При этом сборная российских игроков лиги не получила приглашение на Турнир четырех наций 2025 года.