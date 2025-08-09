Спорт
Крылья Советов
1:1
Завершен
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Челябинск
1:0
Завершен
Волга Ул
Россия — Лига PARI|4-й тур
ЦСКА
5:1
Завершен
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Анастасия Павлюченкова
1:2
Завершен
Аои Ито
Цинциннати (ж)
20:53, 9 августа 2025Спорт

Еще одному легкоатлету понадобилась помощь врачей после финиша на чемпионате России

Потерявшую сознание на чемпионате России бегунью Ермакову увезли в больницу
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Легкоатлетка Мария Ермакова потеряла сознание на финише забега на 10 тысяч метров на чемпионате России (ЧР). Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка упала за несколько метров до конца дистанции, но смогла встать и первой пересечь финишную черту. После этого она потеряла сознание. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко заявил, что чемпионку увезли в больницу.

Ранее еще одному легкоатлету понадобилась помощь врачей на ЧР. Федор Иванов побил рекорд России в беге на 400 метров с барьерами, после чего из-за ухудшения самочувствия был увезен со стадиона на инвалидной коляске.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани. Отечественные спортсмены отстранены от международных турниров.

    Все новости