Еще одному легкоатлету понадобилась помощь врачей после финиша на чемпионате России

Потерявшую сознание на чемпионате России бегунью Ермакову увезли в больницу

Легкоатлетка Мария Ермакова потеряла сознание на финише забега на 10 тысяч метров на чемпионате России (ЧР). Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка упала за несколько метров до конца дистанции, но смогла встать и первой пересечь финишную черту. После этого она потеряла сознание. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко заявил, что чемпионку увезли в больницу.

Ранее еще одному легкоатлету понадобилась помощь врачей на ЧР. Федор Иванов побил рекорд России в беге на 400 метров с барьерами, после чего из-за ухудшения самочувствия был увезен со стадиона на инвалидной коляске.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани. Отечественные спортсмены отстранены от международных турниров.