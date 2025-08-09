Спорт
16:25, 9 августа 2025Спорт

Фетисов объяснил невозможность Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

Фетисов о желании Байдена выгнать Овечкина: НХЛ не подчиняется структурам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов объяснил невозможность плана администрации бывшего президента США Джо Байдена выгнать из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина и других россиян. Его слова приводит Sport24.

Фетисов заявил, что НХЛ не подчиняется никаким структурам, так как это бизнес-проект. «Трамп в отличие от Байдена не только политик, но и бизнесмен. Он понимает, что Александр Овечкин — национальное достояние лиги», — посчитал он.

Ранее стало известно, что от отечественных игроков хотели избавиться в НХЛ, чтобы оказать давление на Россию. Подобные меры обсуждались перед обменом заключенными в августе 2024 года.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Овечкин в этом сезоне побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

