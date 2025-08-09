МИД России отреагировал на планы Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

МИД о планах Байдена выгнать Овечкина из НХЛ: Люди с извращенным сознанием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на планы администрации бывшего президента США Джо Байдена выгнать из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина и других россиян. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Эти деятели войдут в историю как люди с извращенным сознанием», — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что желание выслать россиян из НХЛ рассматривались для оказания давления на Москву и рассматривались перед обменом заключенными, во время которого в Соединенные Штаты в августе 2024 года вернулись журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан.

Овечкин в этом сезоне побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он установил его 6 апреля, забив 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Прежде рекордсменом являлся канадский хоккеист Уэйн Гретцки.