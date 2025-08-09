Фигуристка Анна Щербакова показала фотографии в обтягивающем платье из отпуска

Российская фигуристка Анна Щербакова в своем Telegram-канале показала фотографии в обтягивающем черном платье.

На снимках спортсменка позирует на фоне ночного города. Фигуристка отметила, что находится в отпуске, но не уточнила, где конкретно его проводит.

Ранее Щербакова рассказала, что столкнулась с кризисом после того, как победила на зимних Олимпийских играх-2022 в Пхенчхане в одиночном катании. «Конечно, этот период был, да он и сейчас продолжается, просто, наверное, не настолько эмоционально», — призналась фигуристка.

7 августа новыми снимками поделилась другая российская фигуристка — Алина Загитова. На части кадров спортсменка позирует в черном мини-платье.