06:30, 9 августа 2025Спорт

Щербакова показала фотографии в обтягивающем платье из отпуска

Фигуристка Анна Щербакова показала фотографии в обтягивающем платье из отпуска
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Telegram-канал Anna Shcherbakova

Российская фигуристка Анна Щербакова в своем Telegram-канале показала фотографии в обтягивающем черном платье.

На снимках спортсменка позирует на фоне ночного города. Фигуристка отметила, что находится в отпуске, но не уточнила, где конкретно его проводит.

Ранее Щербакова рассказала, что столкнулась с кризисом после того, как победила на зимних Олимпийских играх-2022 в Пхенчхане в одиночном катании. «Конечно, этот период был, да он и сейчас продолжается, просто, наверное, не настолько эмоционально», — призналась фигуристка.

7 августа новыми снимками поделилась другая российская фигуристка — Алина Загитова. На части кадров спортсменка позирует в черном мини-платье.

