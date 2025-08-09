Спорт
Крылья Советов
1:1
Завершен
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Челябинск
1:0
Завершен
Волга Ул
Россия — Лига PARI|4-й тур
ЦСКА
5:1
Завершен
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Анастасия Павлюченкова
0:1
2-й сет
live
Аои Ито
Цинциннати (ж)
18:43, 9 августа 2025Спорт

В НХЛ отреагировали на планы Байдена выслать россиян из НХЛ

Билл Дэйли заявил, что высылка российских игроков НХЛ из США не рассматривалась
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов. Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли отреагировали на информацию о том, что администрация бывшего президента США Джо Байдена хотела выслать россиян из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из США. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не думаю, что это когда-либо рассматривалось», — заявил Дэйли.

Ранее стало известно, что желание выслать россиян из НХЛ рассматривались для оказания давления на Москву перед обменом заключенными, во время которого в США в августе 2024 года вернулись журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан.

Несмотря на международные спортивные санкции, россияне продолжают выступать в НХЛ без ограничений. При этом сборная российских игроков лиги не получила приглашение на Турнир четырех наций 2025 года.

    Все новости