В НХЛ отреагировали на планы Байдена выслать россиян из НХЛ

Билл Дэйли заявил, что высылка российских игроков НХЛ из США не рассматривалась

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли отреагировали на информацию о том, что администрация бывшего президента США Джо Байдена хотела выслать россиян из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из США. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не думаю, что это когда-либо рассматривалось», — заявил Дэйли.

Ранее стало известно, что желание выслать россиян из НХЛ рассматривались для оказания давления на Москву перед обменом заключенными, во время которого в США в августе 2024 года вернулись журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан.

Несмотря на международные спортивные санкции, россияне продолжают выступать в НХЛ без ограничений. При этом сборная российских игроков лиги не получила приглашение на Турнир четырех наций 2025 года.