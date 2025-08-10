Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:47, 10 августа 2025Мир

Белый дом заявил о готовности Трампа к встрече с Путиным и Зеленским на Аляске

Reuters: Трамп открыт для трехстороннего саммита с Путиным и Зеленским
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп открыт для проведении трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и главой украинского государства Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам чиновника, местом для проведения такого саммита с участием трех лидеров могла бы стать Аляска, однако сейчас Вашингтон занимается проработкой двусторонней встречи между Путиным и Трампом. Она состоится 15 августа.

В Кремле подтвердили, что центральной темой грядущей встречи действительно станет урегулирование украинского вопроса. Между тем, на новость успели отреагировать Зеленский и его европейские партнеры.

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) сделали коллективное заявление, в котором попросили главу Белого дома защищать интересы Украины и Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    К встрече Путина и Трампа на Аляске захотели подключить еще одного политика. Кто может помешать лидерам России и США договориться?

    ВСУ попытались ударить по Смоленской области

    В Госдуме ответили на заявление Зеленского о территориях

    В российском регионе сбили несколько беспилотников

    Россиянам назвали способ получить максимальную пенсию после увольнения

    В США рассказали о позиции украинцев по уступкам России

    Белый дом заявил о готовности Трампа к встрече с Путиным и Зеленским на Аляске

    Раскрыто состояние выжившего наемника ВСУ из Вьетнама

    Основателю «Азова» запретили въезд в Россию

    Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости