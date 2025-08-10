Белый дом заявил о готовности Трампа к встрече с Путиным и Зеленским на Аляске

Reuters: Трамп открыт для трехстороннего саммита с Путиным и Зеленским

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп открыт для проведении трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и главой украинского государства Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам чиновника, местом для проведения такого саммита с участием трех лидеров могла бы стать Аляска, однако сейчас Вашингтон занимается проработкой двусторонней встречи между Путиным и Трампом. Она состоится 15 августа.

В Кремле подтвердили, что центральной темой грядущей встречи действительно станет урегулирование украинского вопроса. Между тем, на новость успели отреагировать Зеленский и его европейские партнеры.

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) сделали коллективное заявление, в котором попросили главу Белого дома защищать интересы Украины и Европы.