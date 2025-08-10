Спорт
13:25, 10 августа 2025Спорт

Черчесов объяснил решение возглавить «Ахмат»


Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Станислав Черчесов объяснил решение возглавить грозненский «Ахмат». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист отметил, что в его возрасте не бывает спонтанных вещей. «Не очень долго размышлял о том, чтобы возглавить "Ахмат". Ты знаешь, зачем, к кому и куда идешь, кто президент, чего он хочет», — заявил Черчесов.

9 августа Черчесов провел первый матч на посту главного тренера «Ахмата». Грозненцы со счетом 1:0 на своем поле победили петербургский «Зенит».

Черчесов был назначен главным тренером «Ахмата» 6 августа. Контракт со специалистом заключен на три года.

    Все новости