Черчесов объяснил решение возглавить «Ахмат»

Черчесов о решении возглавить «Ахмат»: Знаешь зачем, к кому и куда идешь

Станислав Черчесов объяснил решение возглавить грозненский «Ахмат». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист отметил, что в его возрасте не бывает спонтанных вещей. «Не очень долго размышлял о том, чтобы возглавить "Ахмат". Ты знаешь, зачем, к кому и куда идешь, кто президент, чего он хочет», — заявил Черчесов.

9 августа Черчесов провел первый матч на посту главного тренера «Ахмата». Грозненцы со счетом 1:0 на своем поле победили петербургский «Зенит».

Черчесов был назначен главным тренером «Ахмата» 6 августа. Контракт со специалистом заключен на три года.

