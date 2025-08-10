Спорт
22:46, 10 августа 2025Спорт

Карпин прокомментировал ничью с аутсайдером РПЛ

Тренер «Динамо» Карпин назвал ничью с «Сочи» в РПЛ неудовлетворительной
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Его слова приводит ТАСС.

«Результатом, понятно, недовольны, к обороне вопросов вообще нет. Если не забиваешь, забивают тебе — из ничего», — заявил Карпин. Он назвал результат команды неудовлетворительным.

Встреча между «Сочи» и «Динамо» завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 37-й минуте забил полузащитник Денис Макаров. На 84-й минуте счет сравнял хавбек Максим Мухин, чем вырвал для «Сочи» ничью.

Таким образом, после четырех матчей «Динамо» располагается на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ с пятью очками. «Сочи» является аутсайдером и занимает последнее 14-е место, набрав одно очко. Лидирует московский «Локомотив», в активе которого 12 очков.

