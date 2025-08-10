Мир
03:02, 10 августа 2025

Лидеры ЕС выступили с заявлением о переговорах по Украине

ЕС поддержал переговоры о территории Украины по линии боевого соприкосновения
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Yves Herman / Reuters

Отправной точкой в рамках переговоров о территориях должна стать текущая линия боевого соприкосновения. Об этом декларируется в совместном заявлении лидеров Европейского союза (ЕС), размещенном на его официальном сайте.

Как говорится в тексте обращения, ЕС «остается приверженным принципу недопустимости изменения международных границ силой».

Общее заявление опубликовано от лица ключевых европейских лидеров — президентов Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии и Польши и главы Еврокомиссии. Поводом для него стала запланированная встреча американского лидера Дональда Трампа и главы российского государства Владимира Путина, которая пройдет 15 августа на Аляске. В Кремле подтвердили, что встреча Путина и Трампа действительно пройдет, а ее главной темой станет урегулирование украинского конфликта.

Между тем, лидеры ЕС уже успели обратиться непосредственно к самому Трампу. В своем обращении к главе Белого дома они попросили его защищать интересы Украины и Европы.

