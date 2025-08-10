Назван кандидат на замену Станковичу в «Спартаке»

Журналист Карпов: Ивич — кандидат на замену Деяну Станковичу в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич является одним из основных кандидатов на пост наставника московского «Спартака» в случае ухода Деяна Станковича. Имя серба назвал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, работа по Ивичу, который сейчас возглавляет «Аль-Айн» из ОАЭ, уже идет. «Его вполне реально выкупить. Серб обладает чемпионским опытом в Греции и Израиле, свободно владеет английским, готов к жизни в Москве», — заявил Карпов.

Ранее стало известно начале «Спартаком» поиска нового главного тренера. Говорилось о переговорах со специалистами из топ-5 европейских чемпионатов.

С мая прошлого года «Спартак» возглавляет Станкович. В нынешнем сезоне команда набрала 4 очка в стартовых четырех турах Российской премьер-лиги (РПЛ) и находится на 11-м месте.