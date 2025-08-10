Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
0:0
Перерыв
live
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Кристал Пэлас
Сегодня
17:00 (Мск)
Ливерпуль
Суперкубок Англии — 2025|Финал
Сочи
Сегодня
18:00 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Ростов
Сегодня
20:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
16:18, 10 августа 2025Спорт

Назван кандидат на замену Станковичу в «Спартаке»

Журналист Карпов: Ивич — кандидат на замену Деяну Станковичу в «Спартаке»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Владимир Ивич

Владимир Ивич. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич является одним из основных кандидатов на пост наставника московского «Спартака» в случае ухода Деяна Станковича. Имя серба назвал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, работа по Ивичу, который сейчас возглавляет «Аль-Айн» из ОАЭ, уже идет. «Его вполне реально выкупить. Серб обладает чемпионским опытом в Греции и Израиле, свободно владеет английским, готов к жизни в Москве», — заявил Карпов.

Ранее стало известно начале «Спартаком» поиска нового главного тренера. Говорилось о переговорах со специалистами из топ-5 европейских чемпионатов.

С мая прошлого года «Спартак» возглавляет Станкович. В нынешнем сезоне команда набрала 4 очка в стартовых четырех турах Российской премьер-лиги (РПЛ) и находится на 11-м месте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    40 лет назад на Дальнем Востоке взорвалась атомная подлодка К-431. Кто в этом виноват и что спасло мир от еще большей катастрофы?

    В России стало больше лекарств из США

    Назван кандидат на замену Станковичу в «Спартаке»

    России спрогнозировали лидерство в одной отрасли

    В двух отдаленных от Украины российских регионах объявили угрозу атаки БПЛА

    Заставивший детей умыться зеленкой за кражу российский бизнесмен высказался об инциденте

    Собака осталась без части уха после похода к московскому грумеру

    Чат-бот соцсети Трампа назвал лучшим президентом Обаму

    ВСУ впервые атаковали российский регион

    В МИД России ответили на заявления Токио об «оккупации» Курильских островов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости