Россиянин описал курорт Европы фразой «рай для холостяков»

Российский путешественник побывал в испанском Магалуфе и описал его фразой «рай для холостяков». Своими наблюдениями он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что улицы популярного пляжного курорта Европы переполнены одинокими девушками в приподнятом настроении, которые «веселятся до упаду» на местных дискотеках.

«На улицах курорта девушек намного больше, чем парней. Так что у последних сильно увеличиваются шансы найти себе подругу», — отметил россиянин, добавив, что отдыхающие сами рады с кем-нибудь познакомиться.

По словам путешественника, в Магалуфе отдыхают не только жительницы Испании, но и девушки из других европейских стран, так как оттуда просто добраться до курорта.

«Например, тут отдыхает очень много немок и датчанок. Идешь по улице, а вместо смуглых брюнеток, которых ты ожидаешь увидеть в Испании, вокруг полно высоких блондинок. Это те самые немки, которые приехали в отпуск, — 99 евро за билет из Берлина и обратно», — пояснил автор.

Кроме того, он отметил, что в Магалуф приезжают и девушки из Прибалтики, с которыми легко знакомиться, так как они хорошо говорят по-русски. «Так что, если предложить им пропустить по стаканчику "пенного" за ваш счет, это почти стопроцентный рецепт успешного знакомства», — заключил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на пляже другого испанского курорта, Майорки, и описал местных девушек фразой «лишний вес — большая проблема». Однако для знакомства с ними достаточно навести на них камеру — они начинают позировать и улыбаться, добавил россиянин.

