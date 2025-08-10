В Крыму отреагировали на заявление Зеленского о территориальных уступках

Чегринец: Слова Зеленского о территориальных уступках похожи на мнение куклы

Слова украинского президента Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки ничего не значат и напоминают мнение перчаточной куклы Петрушки, которая выполняет роль шута. Об этом в беседе РИА Новости заявил заместитель председателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец.

По его словам, мнение Зеленского не станет основным, когда будут приниматься решения. В этом смысле важно и интересно мнение только украинского народа, а не мнение киевских властей, уточнил Чегринец.

Кроме того, спикер считает, что сегодня народ Украины по большей части выступает за скорейшее завершение конфликта на любых условиях.

В ночь на 9 августа президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп анонсировал скорейшую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Она состоится 15 августа, местом проведения станет Аляска.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором фактически отверг любые уступки территориального характера. По его словам, данное решение противоречило бы конституции страны.