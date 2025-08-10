В США узнали о предложении Путина к Трампу по Украине

Economist: Путин может предложить Трампу ограниченное перемирие на Украине

Президент России Владимир Путин может предложить американскому лидеру Дональду Трампу ограниченное перемирие на Украине. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, оно должно установиться в воздухе и на море. По данным источников, на запланированной встрече также могут быть определены контуры урегулирования конфликта. При этом, как считают эксперты, пока в позициях России, США и Украины еще остается значительный разрыв.

Между тем еще до встречи 6 августа, прошедшей между Путиным и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, между российской и украинской стороной происходил обмен черновиками предложений, уточняют журналисты.

В ночь на 9 августа президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. Других подробностей он не привел. Аналитик Джамарл Томас рассказал, чем обусловлено намерение Трампа срочно встретиться с главой российского государства.

Ранее в России объяснили выбор Аляски для встречи Путина и Трампа. По словам политолога Сергея Маркова, Москва и Вашингтон таким шагом показывают двусторонность отношений.