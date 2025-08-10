Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:36, 9 августа 2025Мир

В США узнали о предложении Путина к Трампу по Украине

Economist: Путин может предложить Трампу ограниченное перемирие на Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин может предложить американскому лидеру Дональду Трампу ограниченное перемирие на Украине. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, оно должно установиться в воздухе и на море. По данным источников, на запланированной встрече также могут быть определены контуры урегулирования конфликта. При этом, как считают эксперты, пока в позициях России, США и Украины еще остается значительный разрыв.

Между тем еще до встречи 6 августа, прошедшей между Путиным и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, между российской и украинской стороной происходил обмен черновиками предложений, уточняют журналисты.

В ночь на 9 августа президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. Других подробностей он не привел. Аналитик Джамарл Томас рассказал, чем обусловлено намерение Трампа срочно встретиться с главой российского государства.

Ранее в России объяснили выбор Аляски для встречи Путина и Трампа. По словам политолога Сергея Маркова, Москва и Вашингтон таким шагом показывают двусторонность отношений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о «втором разделе» Украины

    Трамп объявил о назначении Брюс на должность зампреда США при ООН

    В немецком зоопарке усыпили трех амурских тигрят

    Силовики раскрыли данные «раздававшего» солдат комбрига ВСУ

    Раскрыта пикантная подробность побега с Украины высокопоставленного полицейского

    В США узнали о предложении Путина к Трампу по Украине

    В США заявили о прогрессе в переговорах с Киевом

    «Зенит» проиграл «Ахмату» в матче РПЛ

    В России заподозрили Зеленского в подготовке «кровавой провокации»

    Раскрыта новая тактика ВСУ при обстрелах Херсонской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости