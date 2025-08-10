Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:21, 10 августа 2025Россия

Зеленского призвали «помалкивать в тряпочку»

Депутат Шеремет: Зеленскому стоит помалкивать в тряпочку насчет встречи РФ И США
Вячеслав Агапов

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского помалкивать в тряпочку. Так он высказался после отказа украинского лидера идти на территориальные уступки на фоне готовящейся встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Депутат напомнил, что Зеленский, который ссылается на Конституцию Украины, не незаменим. «Зеленский так и не дорос до государственного политического деятеля. Его номер шестнадцатый и ему стоит помалкивать в тряпочку, когда у двух политиков, отстаивающих интересы своих государств, проходит диалог о новом геополитическом мироустройстве, опирающемся на вырабатываемую ими новую систему сдержек и противовесов для возвращения мирового сообщества в прогнозированное мирное русло», — заявил он.

В ночь на 9 августа Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая пройдет 15 августа в штате Аляска. Ранее он высказался о перспективах урегулирования украинского конфликта и затронул вопрос возможного обмена территориями между Киевом и Москвой. «Часть [территорий] вернется, часть поменяется, будет обмен территориями», — сказал он.

В своем обращении Владимир Зеленский отверг любые уступки территориального характера. По его словам, данное решение противоречило бы Конституции страны. При этом он же заявил, что Украина в конфликте с Россией готова к реальным решениям ради мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев заявил об ударах ВС России по принадлежащей компании из Азербайджана нефтебазе

    Постпред США при НАТО оценил возможность участия Зеленского в переговорах Путина и Трампа

    США заявили об учете реалий на земле при урегулировании конфликта на Украине

    Вэнс прокомментировал грядущие переговоры Путина и Трампа

    Зеленского призвали «помалкивать в тряпочку»

    Путин рассказал иностранному лидеру об итогах встречи с Уиткоффом

    В США высказались об отказе Зеленского от территориальных уступок

    В НАТО заявили о необходимости решать вопрос членства Украины без участия Москвы

    Мерц раскрыл ожидания от встречи Путина и Трампа

    Аэропорт российского города временно закрыли для полетов из-за угроз атаки БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости