Адам Кадыров сплясал лезгинку с пистолетом на сцене филармонии и попал на видео

Несовершеннолетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам сплясал лезгинку с пистолетом на сцене филармонии и попал на видео. Кадры опубликовал его отец в Telegram.

Из публикации Кадырова-старшего следует, что его сын появился на сцене Чеченской государственной филармонии имени Шахбулатова во время музыкального конкурса.

На кадрах видно, как Адам Кадыров оказывается на сцене среди одетых в национальные костюмы женщин и танцует с одной из них. На подростке черная футболка с золотыми буквами D и K (вероятно, Dustum Kadyrov) и золотым волком, черные тренировочные штаны и кроссовки, а на поясе — пистолет.

«Концерт отличился насыщенной программой, а каждый номер был встречен зрителями с искренним интересом и теплом», — подписал видео отец Адама.

Наличие у Кадырова-младшего пистолета может объясняться тем, что он занимает должность начальника службы безопасности главы Чечни.

Ранее появилось видео с президентом России Владимиром Путиным и Адамом Кадыровым на официальной встрече в Кремле.