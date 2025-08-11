Экономика
13:34, 11 августа 2025

Акции немецкого производителя оружия обвалились в преддверии переговоров Путина и Трампа

Акции Rheinmetal подешевели 11 августа на 4,5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Акции крупнейшего в ФРГ оборонного концерна Rheinmetall дешевели на торгах 11 августа на 4,5 процента (к моменту написания материала падение составляло 4,41 процента), а в целом за последнюю неделю потеряли более 12 процентов от стоимости. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Несмотря на то, что 7 августа Rheinmetall отчиталась о выросшем в первом полугодии на 24 процента, до рекордных 4,7 миллиарда евро, обороте, ее акции упали в тот же день более чем на 4 процента. Как пишет Investing, это произошло поскольку данные о продажах во втором квартале не оправдали ожидания аналитиков.

Новый обвал в начале текущей недели фиксируется в преддверии переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые должны состояться 15 августа. Акции активно задействованного в поставках на Украину немецкого производителя оружия, чей гендиректор подчеркивал в недавнем отчете, что Rheinmetall «успешно движется к тому, чтобы стать мировым лидером в области обороны» и «несет ответственность за нашу демократию и независимость Европы», в какой-то степени служит индикатором динамики украинского конфликта или ожиданий относительно развития событий в его рамках, полагают некоторые эксперты.

Прошлым летом сообщения о возможном прекращении военной помощи Киеву со стороны Берлина уже привели к обвалу стоимости бумаг Rheinmetall.

