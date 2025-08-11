Спорт
Екатерина Александрова
Сегодня
18:00 (Мск)
Майя Джойнт
Цинциннати (ж)
Анна Калинская
Сегодня
22:00 (Мск)
Аманда Анисимова
Цинциннати (ж)
Клара Таусон
Завтра
18:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Цинциннати (ж)
Торпедо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак Кс
Россия — Лига PARI|4-й тур
КАМАЗ
Сегодня
20:00 (Мск)
Факел
Россия — Лига PARI|4-й тур
13:50, 11 августа 2025Спорт

Фитнес-тренер дал советы по тренировкам в жару

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Сергей Литовченко дал советы по тренировкам в жаркую погоду. Об этом сообщает Pravda.ru.

Он рекомендовал заниматься утром или вечером и обязательно пить воду. Отказ от воды Литовченко счел опасным. Тренер также рекомендовал заниматься в прохладном, но не переохлажденном помещении

«Нужно отказаться от пленочных поясов и плотной одежды для усиления потоотделения — это перегревает внутренние органы. Летом даже профессионалы снижают веса до 40-50 процентов от максимума и не гонятся за рекордами. Главное — не навредить», — добавил специалист.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от большого живота и добиться рельефного пресса. Она заявила, что для проработки пресса нужно выполнять бег на месте с высоким поднятием коленей, подъемы к ногам из положения лежа, обратные скручивания и боковые скручивания.

