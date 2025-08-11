Мир
На Западе указали на одну деталь встречи Путина и Трампа

Грациани: Место встречи Путина и Трампа указывает на широкую повестку
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Выбор Аляски в качестве места встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа указывает на широкую повестку переговоров. На одну деталь предстоящей встречи указал президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани в беседе с ТАСС.

«Идея прямого диалога, вне рамок обычных дипломатических форумов, предполагает стремление сломать стереотипы и найти нестандартное решение одного из самых сложных кризисов современности. Повестка саммита шире, чем украинское урегулирование», — подчеркнул Грациани.
По его словам, весь мир будет следить за диалогом глав государств в надежде, что он «действительно ознаменует начало новой эры стабильности и мира».

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

