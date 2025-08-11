Спорт
19:30, 11 августа 2025Спорт

Назван способ избавиться от большого живота после 40 лет

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Harbucks / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от большого живота после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Ротач рекомендовала выполнять упражнение «скалолаз». Она заявила, что мощное кардиоупражнение задействует сразу несколько групп мышц: пресс, плечевой пояс, бедра и ягодицы, а также способствует укреплению осанки и сжигает значительное количество калорий.

Технически упражнение выполняется в упоре лежа, при котором поочередно подтягиваются колени к груди, обеспечивая динамичную нагрузку без инвентаря. Эксперт посоветовала новичкам начинать с 2–3 подходов по 10–15 повторений на каждую ногу.

Ранее Ротач назвала способ избавиться от большого живота и добиться рельефного пресса. Она заявила, что для проработки пресса нужно выполнять бег на месте с высоким поднятием коленей, подъемы к ногам из положения лежа, обратные скручивания и боковые скручивания.

