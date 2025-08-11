Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:53, 11 августа 2025Мир

Раскрыт страх Европы в преддверии встречи Путина и Трампа

CNN: Европа боится остаться незаметной в истории на фоне встречи Путина и Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европы боятся, что их роль в урегулировании конфликта на Украние будет сведена к минимуму на фоне запланированной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейского дипломата.

«Мы рискуем остаться незаметными в истории», — заявил телеканалу европейский дипломат на условиях анонимности.

В частности сообщается, что европейские чиновники обеспокоены отсутствием информации о предложениях Кремля по Украине, которые до сих пор не были публично озвучены.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Вашингтон пообещал проконсультироваться с европейскими партнерами перед предстоящим саммитом США и России.

До этого Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

    Валя Карнавал рассказала о неожиданном комплексе

    Названы главные факторы риска тромбоза у молодых людей

    В Совфеде объяснили изоляцию Европы от встречи Путина и Трампа на Аляске

    Германия прокомментировала соглашение Армении и Азербайджана

    Зеленский провел переговоры с премьером Индии

    «Калашников» оценил мощности по производству АК-12К и РПЛ-20

    В России заговорили о плане окончания СВО

    В Британии раскрыли ключ к завершению конфликта на Украине

    Сын Кадырова станцевал лезгинку на сцене филармонии. У 17-летнего Адама заметили пистолет на поясе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости