Экономика
15:03, 11 августа 2025Экономика

Россиянам назвали порядок действий при обнаружении мошеннического кредита

Аналитик Блисс: При обнаружении мошеннического кредита нужно обратиться в банк
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

При обнаружении оформленного злоумышленниками кредита нужно действовать быстро и последовательно. Об этом заявил замглавы по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никита Блисс, его слова приводит RT.

При таком сценарии жертве нужно в первую очередь обратиться в банк, клиентом которого она является, и оповестить сотрудников финансовой организации о случившемся. Следует донести до ее представителей, что договор был заключен без согласия лица, на имя которого был оформлен заем, пояснил Блисс.

После этого следует потребовать приостановки действия кредитного договора и заблокировать любые операции по нему, добавил аналитик. На следующем этапе нужно подать соответствующее заявление в правоохранительные органы. В нем необходимо дательно описать инцидент и приложить к нему имеющиеся документы или уведомления. Речь идет о номере счета, дате, времени и филиале банка, в котором был одобрен мошеннический кредит.

На заключительном этапе целесообразным будет обратиться в Центробанк с жалобой. Если же финансовая организация откажется списывать долг и признавать кредит недействительным, жертве придется судиться с банком, выдавшим мошеннический заем. Вышеуказанные документы можно будет использовать в ходе процесса в качестве доказательств вины недобросовестной финорганизации, заключил Блисс.

С 1 сентября 2025 года в России заработает механизм так называемого периода охлаждения для потенциальных заемщиков. Мера призвана защитить граждан от финансовых злоумышленников. Для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч период охлаждения будет длиться четыре часа, а для сумм от 200 тысяч рублей — двое суток. В указанный интервал финансовые операции будут поставлены на паузу. Вице-глава Ассоциации российских банков Олег Скворцов утверждал, что подобные меры дадут россиянам, которые доверились мошенникам, время одуматься.

