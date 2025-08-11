Интернет и СМИ
03:07, 11 августа 2025

Стало известно о дилемме Зеленского из-за встречи Путина и Трампа

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Italian Presidency Press Office / Paolo Giandotti / Reuters

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом заставила столкнуться с дилеммой главу Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале итальянской газеты La Stampa.

«Если ему [президенту Украины] не удастся обратить вспять разворот Вашингтона на 180 градусов, Зеленский рискует превратиться из героического лица сопротивления в жертву поражения, вынужденную смириться с потерей территорий», — пишет автор.

По данным издания, по-прежнему неизвестно, сможет ли Европа поддержать Киев, если глава Белого дома решит полностью прекратить помощь со стороны Соединенных Штатов.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Незадолго до этого глава Белого дома, не называя место проведения готовящихся переговоров, заявил, что вскоре оно станет «очень популярным по многим причинам».

