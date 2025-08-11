Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:13, 11 августа 2025Бывший СССР

Украина начала молиться перед встречей Путина и Трампа

Посол Маркарова: Вся Украина молится за результаты встречи Путина и Трампа
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что вся Украина молится о том, чтобы встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «принесла отличные результаты». Ее слова передает газета The Hill.

Издание сообщило, что по словам Маркаровой, вся республика молится, чтобы пятничная встреча российского и американского лидеров была «эффективной и принесла отличные результаты». Она также оценила стремление Трампа закончить конфликт на Украине, а также отметила недавнюю поездку вице-президента США Джей Ди Вэнса в Британию для обсуждения усилий Трампа по достижению мира.

Ранее стало известно, что США еще не приглашали президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где встретятся Путин и Трамп.

До этого Трамп заявил, что его специальный посланник Стив Уиткофф находится на хорошем счету у Путина. Он не стал отвечать на вопрос, вручил ли Путин Уиткоффу какую-либо награду во время его недавнего визита в Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они дорого заплатят». Иранский генерал заявил, что Пашинян и Алиев повторили ошибку Зеленского. Как она связана с США?

    Российские «Герани» заминируют используемые ВСУ дороги

    Звезда «Полицейского с Рублевки» сообщил об осложнениях на фоне рака мозга

    Российский губернатор дал совет испугавшемуся ехать в приграничье замминистра

    Пашинян поблагодарил Иран на фоне угроз Зангезурскому коридору

    Названа глубина прорыва Армии России близ Краноармейска

    Министр спорта намекнул на введение потолка зарплат в РПЛ

    В России высказались о вероятности встречи Путина с Зеленским на Аляске

    Иран прокомментировал сообщения об угрозах «мосту Трампа»

    Россиянам перечислили неочевидные симптомы заболеваний сердца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости