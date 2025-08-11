Украина начала молиться перед встречей Путина и Трампа

Посол Маркарова: Вся Украина молится за результаты встречи Путина и Трампа

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что вся Украина молится о том, чтобы встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «принесла отличные результаты». Ее слова передает газета The Hill.

Издание сообщило, что по словам Маркаровой, вся республика молится, чтобы пятничная встреча российского и американского лидеров была «эффективной и принесла отличные результаты». Она также оценила стремление Трампа закончить конфликт на Украине, а также отметила недавнюю поездку вице-президента США Джей Ди Вэнса в Британию для обсуждения усилий Трампа по достижению мира.

Ранее стало известно, что США еще не приглашали президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где встретятся Путин и Трамп.

До этого Трамп заявил, что его специальный посланник Стив Уиткофф находится на хорошем счету у Путина. Он не стал отвечать на вопрос, вручил ли Путин Уиткоффу какую-либо награду во время его недавнего визита в Москву.

