В Европе поддержали план Трампа по Украине

Страны Северо-Балтийской восьмерки поддержали план Трампа по Украине

Страны-члены Северо-Балтийской восьмерки поддержали план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении объединения, опубликованном на сайте правительства Норвегии.

«Мы приветствуем инициативу президента Трампа, направленную на то, чтобы положить конец этой войне и заложить основу для справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что члены Северо-Балтийской восьмерки готовы оказать дипломатическое содействие инициативе Трампа.

Ранее Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. Кремль подтвердил слова главы Белого дома и уточнил, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США стремятся решить конфликт на Украине с учетом текущей линии соприкосновения.