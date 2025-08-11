Наука и техника
20:09, 11 августа 2025Наука и техника

В Польше заскучали от российских ядерных ракет

Defence24: Россия угрожает ракетами, но мир их боится все меньше
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия угрожает ракетами, но мир их боится все меньше. Статью с таким заголовком выпустил польский портал Defence24.

Издание прокомментировало недавнее заявление Министерства иностранных дел России об отказе от моратория развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Портал приводит майские данные Bulletin of the Atomic Scientists, согласно которому в начале 2025 года Россия располагала приблизительно 4309 тактическими и стратегическими ядерными боеголовками, что на 71 снаряд меньше, чем в 2024-м. «Поэтому даже цифры, будем честны, не так поразительны, как хотелось бы представить россиянам», — говорится в публикации.

В публикации говорится, что частые разговоры российских властей о ядерном оружии привели к тому, что «Запад начал обсуждать ядерное оружие нормально и спокойно, без крайних пацифистских настроений». «Тем временем российское ядерное запугивание становится обыденным, даже скучным, и поэтому российская сторона вынуждена прибегать к новым нарративам», — пишет издание.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт заметил, что атомная подводная лодка типа Ohio Военно-морских сил США в случае ядерной войны Соединенных Штатов с Россией наверняка «окажется на передовой».

