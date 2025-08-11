В США напомнили о безумной попытке СССР построить авианосец

TNI: Попытка СССР построить авианосец «Костромитинов» была безумной

Попытка СССР построить своей первый авианосец «Костромитинов» была безумной, считает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

«Проект предполагал создание авианосца с более чем сотней самолетами [на его борту] и должен был позволить СССР добиться военно-морского превосходства на Балтийском и Черном морях, а также Тихоокеанском театре военных действий», — говорится в публикации.

Автор напоминает, что проект авианосца, предложенный в 1939 году, представлял собой амбициозную программу, объединяющую последние научные достижения Советского Союза в военно-морском деле. По оценке Вайхерта, по своим размерам «Костромитинов» был бы сопоставим с западными авианосцами Midway (США) и Ark Royal (Великобритания) времен Второй мировой войны и «мгновенно бы вывел СССР в статус великой морской державы».

«Предполагалось, что полетная палуба будет иметь две катапульты для быстрого запуска, полностью закрытую носовую часть и три осевых подъемника, а также малый подъемник по правому борту для самолетов со складывающимся крылом», — говорится в публикации.

Вайхерт пишет, что авианосец должен был бы переносить 66 самолетов завоевания превосходства в воздухе и 40 торпедоносцев, что сделало бы его сопоставим с американскими авианесущими кораблями типа Yorktown или Essex. В качестве энергетической установки на авианосце планировалось задействовать четыре паровых турбины — те же, что получил советский крейсер «Чапаев».

«Несмотря на раннее осознание роли авианосцев в современных военно-морских операциях, дальнейшее развитие авианосцев в СССР затормозили война и личные предпочтения Сталина в отношении линкоров», — заключает автор.

