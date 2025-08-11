На место атаки ВСУ в Нижегородской области направлена бригада медицины катастроф

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Нижегородскую область. Дроны целились в заводы как минимум в двух городах — Арзамасе и Дзержинске.

Первые взрывы в небе местные жители услышали около 4 часов ночи. Так, в Арзамасе очевидцы вначале фиксировали три хлопка и один мощный взрыв, а также насчитали минимум пять беспилотников, добавив, что у северной окраины, в районе поселка Жигули, те летели очень низко.

В Дзержинске около пяти часов утра прогремело от трех до пяти мощных взрывов, говорилось о работе систем ПВО. По данным Shot, ВСУ применили дроны типа FP-1.

Очевидцы сняли на видео беспилотник, пролетающий над Арзамасом. На кадрах виден дрон самолетного типа, летящий над городом.

Один работник предприятия погиб

Позднее губернатор региона Глеб Никитин подтвердил, что были атакованы две промышленные зоны в области, дроны целились по заводам.

При отражении в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу. Родным и близким погибшего — мои соболезнования. Окажем необходимую помощь семье Глеб Никитин губернатор Нижегородской области

Добавляется, что это сотрудник Арзамасского приборостроительного завода. Он стал первой жертвой атак беспилотников в Нижегородской области.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков, в свою очередь, призвал сохранять спокойствие и ориентироваться на официальную информацию. «Мои соболезнования семье и близким погибшего нашего арзамасца. Невосполнимая и горькая потеря для нас», — высказался он, добавив, что бригада медицины катастроф направлена на оказание возможной дополнительной помощи пострадавшим.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Минобороны сообщило, что за ночь над Нижегородской областью сбиты два беспилотника.

Из-за атаки аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде временно ограничивал работу на прием и выпуск воздушных судов. Меру вводили с 5:25 по московскому времени, около 8 часов утра ограничения были сняты.