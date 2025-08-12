Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
Завтра
18:00 (Мск)
Анна Калинская
Цинциннати (ж)
Зенит
0:0
2-й тайм
live
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Пафос
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо К
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Фенербахче
Сегодня
20:00 (Мск)
Фейеноорд
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа C. 2-й тур
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Ницца
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
19:46, 12 августа 2025Спорт

Футболиста сборной России ограбили в Греции

Футболиста сборной России Федора Чалова ограбили на пляже в Греции
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающего сборной России и ПАОКа Федора Чалова ограбили на пляже в Греции. Об этом сообщает ANT1.

По информации источника, злоумышленники взломали машину, которую футболист арендовал на отдыхе на полуострове Халкидики на северо-востоке страны. Преступники украли сумку Чалова, в которой были документы и 200 евро. Отмечается, что нападающий обратился в полицию.

В августе вице-президент ПАОК Кирьякос Кирьякос рассказал об адаптации Чалова. Функционер отметил, что российскому игроку требуется еще немного времени, чтобы приспособиться к игре за новый клуб.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа 2024 года. Контракт с греческой командой рассчитан на три года. До этого он на протяжении восьми лет выступал за московский ЦСКА. В составе армейцев он принял участие в 263 матчах во всех турнирах, забив 89 мячей. С красно-синими футболист стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

    Все новости