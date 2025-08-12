Футболиста сборной России ограбили в Греции

Футболиста сборной России Федора Чалова ограбили на пляже в Греции

Нападающего сборной России и ПАОКа Федора Чалова ограбили на пляже в Греции. Об этом сообщает ANT1.

По информации источника, злоумышленники взломали машину, которую футболист арендовал на отдыхе на полуострове Халкидики на северо-востоке страны. Преступники украли сумку Чалова, в которой были документы и 200 евро. Отмечается, что нападающий обратился в полицию.

В августе вице-президент ПАОК Кирьякос Кирьякос рассказал об адаптации Чалова. Функционер отметил, что российскому игроку требуется еще немного времени, чтобы приспособиться к игре за новый клуб.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа 2024 года. Контракт с греческой командой рассчитан на три года. До этого он на протяжении восьми лет выступал за московский ЦСКА. В составе армейцев он принял участие в 263 матчах во всех турнирах, забив 89 мячей. С красно-синими футболист стал обладателем Кубка и Суперкубка России.