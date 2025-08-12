Спорт
Екатерина Александрова
12:53, 12 августа 2025Спорт

Легкоатлет-рекордсмен из России рассказал о неудавшейся футбольной карьере из-за коррупции

Легкоатлет Иванов рассказал о неудавшейся футбольной карьере из-за коррупции
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский легкоатлет Федор Иванов рассказал о том, что в детстве профессионально занимался футболом. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, карьера футболиста не удалась из-за коррупции. «Мне сказали, что для того, чтобы играть, нужно заплатить денежку. Тогда мы решили не рисковать, и я сосредоточился на легкой атлетике. Уверен, из меня получился бы неплохой футболист», — заявил Иванов.

Иванов побил рекорд России в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате страны по легкой атлетике. 23-летний Иванов пробежал дистанцию за 47,94 секунды и стал чемпионом страны. Предыдущий рекорд принадлежал Денису Кудрявцеву (48,05 секунды) и держался с августа 2015 года.

Чемпионат России по легкой атлетике проходил в Казани. Отечественные спортсмены отстранены от международных турниров.

