14:15, 12 августа 2025Россия

В России вспомнили о генерале Суровикине на фоне перестановок в Минобороны

Военэксперт Шаландин вспомнил о Суровикине после отставки генерала Лапина
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Сергей Суровикин

Сергей Суровикин. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

На фоне сообщений о возможной отставке генерал-полковника Александра Лапина с поста командующего группировкой войск «Север» и главы Ленинградского военного округа следует вспомнить судьбу генерала армии Сергея Суровикина, который командовал объединенной группировкой войск в зоне спецоперации. Об этом заявил российский военный эксперт Олег Шаландин, его слова приводит «Царьград».

Эксперт вспомнил, что Суровикин был переведен на новую должность — предположительно, на пост старшего группы российских военных специалистов в Африке — и увидел сходство в судьбах двух генералов. Шаландин предположил, что отставка Лапина может быть связана со стрессом на занимаемой им должности, от которого командирам порой нужен отдых.

«Поэтому через какое-то время командующие операционными направлениями заменялись. Вот, вспомните, Суровикин. Он тоже свою задачу выполнил — его перевели на другое место. Чтобы и глаз не замыливался, и напряжение не копилось», — порассуждал о перестановках в Минобороны военэксперт Шаландин.

Ранее, в мае 2025 года, появилось фото полуголого Суровикина во время занятий спортом. Авторы публикации прокомментировали снимок фразой «в здоровом теле — здоровый дух».

