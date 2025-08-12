Россия
12:22, 12 августа 2025

В России высказались о введении дресс-кода для учителей

Сенатор Гибатдинов: Нет необходимости внедрять дресс-код для учителей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России началась дискуссия о введении дресс-кода для учителей. Член комитета Совфеда по образованию Айрат Гибатдинов выразил мнение, что на сегодняшний день нет необходимости внедрять дополнительные ограничения для учителей, передает ТАСС.

Сенатор отметил, что на сегодняшний день принят ряд законов, направленных на укрепление авторитета учителей, но до сих пор возникают споры, сопряженные с требованиями к внешнему виду учителей.

«На мой взгляд, люди, которые выбрали для себя профессию педагога, и без того отдают себе отчет о том, какое влияние они оказывают на детей. Нет никакой необходимости внедрять дополнительные ограничения или дресс-код для учителей, тем более камзолов или туник», — высказал свою позицию Гибатдинов.

По его мнению, излишнее давление на педагогов недопустимо, а работу, напротив, необходимо проводить в сторону привлечения молодых кадров, чего можно достичь иными методами — посредством увеличения заработных плат, предоставления льгот и разработки новых мер поддержки.

Ранее Минпросвещения представило новую школьную форму, установленную ГОСТом. Россияне негативно восприняли предложенный дизайн. После этого в ведомстве пояснили, что единой формы для всех школ страны вводится не будет.

