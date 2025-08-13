Мир
Глава ЕК оценила переговоры по Украине с Трампом

Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Florence Lo / Reuters

У европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского состоялись очень хорошие переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила глава Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам прошедшей видеоконференции, передает Reuters.

По ее словам, в ходе онлайн-диалога Европа, США и НАТО укрепили общую позицию по Украине. «Мы будем продолжать тесно взаимодействовать. Никто больше нас не хочет мира, справедливого и прочного мира», — указала глава ЕК.

Видеоконференция с участием Трампа и лидеров стран Европы состоялась 13 августа. Сообщалось, что звонок прошел в обстановке строжайшей секретности из-за опасения прослушки «российскими шпионами».

Встреча Трампа с Путиным пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

